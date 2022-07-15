Дзюба провел переговоры с «Сочи». Форварда не устроила зарплата в 1 млн евро (Metaratings)

Артем Дзюба обсудил с «Сочи» потенциальный трансфер.
Бывший нападающий «Зенита» провел переговоры с южанами, но возникло несколько сложностей, сообщает Metaratings.
«Сочи» предложил 33-летнему игроку зарплату в 1 млн евро за сезон плюс бонусы, но сам Дзюба хотел бы зарабатывать больше.
Кроме того, у Артема есть опасения, что команда сильно ослабла по сравнению с предыдущим сезоном.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал сообщения о переговорах с Дзюбой. Он сопроводил свой ответ стикером facepalm.
«Сочи» провел переговоры с Дзюбой? Где вы это все берете?» – цитирует Рубашко «РБ Спорт».
Сборная свободных агентов РПЛ – их так много, что можно собрать команду с нуля. Кого заберут за лето?