Дзюба провел переговоры с «Сочи». Форварда не устроила зарплата в 1 млн евро (Metaratings)

обсудил с потенциальный трансфер.

Бывший нападающий «Зенита» провел переговоры с южанами, но возникло несколько сложностей, сообщает Metaratings.

«Сочи» предложил 33-летнему игроку зарплату в 1 млн евро за сезон плюс бонусы, но сам Дзюба хотел бы зарабатывать больше.

Кроме того, у Артема есть опасения, что команда сильно ослабла по сравнению с предыдущим сезоном.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал сообщения о переговорах с Дзюбой. Он сопроводил свой ответ стикером facepalm.

«Сочи» провел переговоры с Дзюбой? Где вы это все берете?» – цитирует Рубашко «РБ Спорт».

Сборная свободных агентов РПЛ – их так много, что можно собрать команду с нуля. Кого заберут за лето?