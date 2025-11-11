Президент «Сьона» Константин: «У меня есть друзья в России – Жерар Депардье, например. Отношусь к россиянам с симпатией»

Президент «Сьона»: у меня есть друзья в России – например, Депардье.

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал решение Еврокомиссии о запрете выдачи шенгенских мультивиз россиянам.

– Шенгенская виза необходима в Швейцарии, как и для всех иностранцев. Я надеюсь, что все эти истории закончатся и каждый россиянин сможет заниматься спортом там, где он хочет.

– Хотели бы получить российский паспорт?

– Этого я сделать не могу, хотя у меня есть дружеские отношения с многими русскими. Чтобы получить такой паспорт, нужен дипломатический, у меня его нет. В Швейцарии двойное гражданство не запрещено, но русские просто не дадут мне его сделать.

Я отношусь к россиянам с симпатией – у меня даже есть друзья в России, например, Жерар Депардье . Мы с ним большие приятели, – сказал Константин.

Напомним, актер Жерар Депардье был принят в гражданство РФ в 2013 году.