«Зенит» согласовал основные детали контракта с Бакаевым, но о сроках еще не договорились. 4 года – компромиссный вариант (Metaratings.ru)

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«Зенит» ведет переговоры с экс-хавбеком «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

По данным Metaratings.ru, руководство сине-бело-голубых начало активную фаза переговоров с 25-летним футболистом по контракту.

Стороны уже согласовали основные детали контракта, но пока не могут договориться о сроках соглашения. Обсуждаются варианты контракта сроками на три, четыре или пять лет. Компромиссным вариантом является подписание четырехлетнего соглашения.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 36 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 7 передач. Его статистика доступна здесь.

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