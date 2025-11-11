Месси о ЧМ: «Не хочу стать обузой – хочу быть уверен, что буду полезен. Посмотрим, буду ли я в желаемой форме. Это важнейший турнир в футболе»

Месси о ЧМ: не хочу быть обузой, хочу быть уверен, что буду полезен.

Лионель Месси высказался об участии в предстоящем чемпионате мира.

– Чемпионат мира уже не за горами – тебя это, наверное, воодушевляет?

– Да, безусловно. Это особенный чемпионат мира, всегда особое чувство – играть за сборную, особенно в важных, официальных турнирах, а уж что значит чемпионат мира – тем более после того, как ты его уже выиграл.

Но, как я уже говорил, я не хочу быть, в кавычках, обузой. Хочу чувствовать себя хорошо физически, быть уверен, что могу помочь команде, внести что-то полезное. У нас сезон отличается от европейского: у нас будет предсезонная подготовка, немного матчей до старта чемпионата мира, и нужно смотреть по ходу дела, чувствую ли я себя физически в той форме, в какой мне хотелось бы участвовать.

Но, конечно, я понимаю, что чемпионат мира – это нечто особенное, это самый важный турнир в футболе. Так что я полон надежд, но стараюсь воспринимать все день за днем, – сказал форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины .