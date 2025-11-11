«Локомотив» показал репортаж о работе академии. Она попала в топ-100 в мире по версии CIES

«Локомотив» показал репортаж о работе клубной академии.

В октябре международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг ста лучших клубных академий мира. Железнодорожники заняли 96-е место.

«РЖД ТВ» подготовил репортаж о том, как устроена академия. О ее работе рассказали директор Дмитрий Балашов, тренер по индивидуальной подготовке Динияр Билялетдинов, главный тренер молодежной команды Дмитрий Хохлов, координатор по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола Гильерме и другие.

«На сегодняшний день в составе «Локомотива» играет 7 воспитанников академии. Это очень значимый результат. И вторая наша задача – это готовить игроков сборной России. У нас на 2025 год 27 мальчиков выступают за сборные команды страны и 14 девочек. Думаю, это лучший результат в стране», – сказал Дмитрий Балашов.

Репортаж можно посмотреть на сайте «Локомотива».

Борис Ротенберг-младший об академии «Локо» в топ-100 от CIES: «Это показывает, что Россия – футбольная страна, а наши воспитанники конкурентоспособны на уровне лучших лиг мира»