«Динамо» возглавит экс-тренер «Шеффилда» Йоканович. О назначении объявят на этой неделе

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Славиша Йоканович возглавит «Динамо»

Московский клуб договорился о о заключении контракта с 53-летним специалистом, сообщает «Спорт-Экспресс». Серб сменит на посту главного тренера Сандро Шварца, покинувшего команду по завершении сезона-2021/22. 

Юристам осталось урегулировать последние детали соглашения. Официально о назначении нового тренера московский клуб должен объявить до конца этой недели. Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на два года. 

Последним клубом Йокановича был «Шеффилд Юнайтед», откуда его уволили в ноябре 2021 года. Также тренер работал с «Фулхэмом» и «Уотфордом».

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