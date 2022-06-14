«Динамо» возглавит экс-тренер «Шеффилда» Йоканович. О назначении объявят на этой неделе

возглавит .

Московский клуб договорился о о заключении контракта с 53-летним специалистом, сообщает «Спорт-Экспресс». Серб сменит на посту главного тренера , покинувшего команду по завершении сезона-2021/22.

Юристам осталось урегулировать последние детали соглашения. Официально о назначении нового тренера московский клуб должен объявить до конца этой недели. Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на два года.

Последним клубом Йокановича был , откуда его уволили в ноябре 2021 года. Также тренер работал с «Фулхэмом» и «Уотфордом».