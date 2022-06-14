Чалов сообщил боссам «Базеля», что не хочет возвращаться в ЦСКА после аренды (Blick)

не хочет возвращаться в после аренды в .

Как утверждает Blick, российский нападающий сообщил руководству «Базеля», что хотел бы остаться в клубе.

Пока швейцарский клуб не отказался от этой идеи. Чалову разрешили тренироваться с командой до 30 июня, когда истекает срок аренды. У форварда есть шанс убедить Александера Фрая, который возглавил команду.

Но даже если в «Базеле» решат, что сохранить Чалова в команде необходимо, организовать это будет непросто. С одной стороны, важную роль здесь сыграет высокая трансферная стоимость Федора, а с другой – в нынешней ситуации перевести деньги из Швейцарии в Россию сейчас крайне сложно.

Поэтому единственным вариантом видится еще одна аренда, причем бесплатная, но ЦСКА вряд ли согласится на такие условия.

Напомним, россиянин перешел в «Базель» на правах аренды без права выкупа зимой. В 14 матчах чемпионата форвард забил за клуб 4 мяча и отдал 2 передачи. Его статистика доступна здесь.