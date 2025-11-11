  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артем Дзюба: «Нет ЛЧ – для чего выходят по 8 латиноамериканцев в команде? У нас, если купили легионера за 5-6 млн евро, он играет всегда, молодому не дадут шанс. В Европе воспитанники играют»
132

Артем Дзюба: «Нет ЛЧ – для чего выходят по 8 латиноамериканцев в команде? У нас, если купили легионера за 5-6 млн евро, он играет всегда, молодому не дадут шанс. В Европе воспитанники играют»

Артем Дзюба: для чего в РПЛ выходят по 8 латиноамериканцев в команде?.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба с пониманием относится к планам по ужесточению лимита на легионеров в российском футболе.

– Вы коротко сказали о легионерах. Ваше мнение о лимите, который собираются ужесточать?

– Легионеры должны приезжать те, у которых ты будешь учиться. Когда я пришел в «Зенит», единственный раз в жизни увидел, что такое настоящие легионеры. Всю карьеру, что был в «Спартаке», было 1-2 сильных легионера, остальные – посредственные или такие же, как свои.

В Европе свои воспитанники играют, и если есть иностранец, то он должен быть хотя бы на полголовы выше. У нас, если купили человека за 5-6 миллионов евро, он будет играть всегда. А молодому даже не дадут шанс. Вот это меня расстраивает.

Сейчас нет Лиги чемпионов. Для чего выходят в одной команде 8 латиноамериканцев и в другой столько же? С какой целью? – сказал Дзюба.

Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина – стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?9942 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoЗенит
деньги
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артем Дзюба: «900 голов Овечкина в НХЛ – это круто. Он умница»
сегодня, 14:14
Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина – стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»
вчера, 11:42
Артем Дзюба: «Обидно за то, что происходит в «Спартаке. Станкович мне импонирует, но недостаточно быть просто рубахой-парнем за счет эмоций. Его интервью, что отвлекает что-то – вообще бред»
9 ноября, 13:18
Дзюба пошутил о попытке похищения Мостового: «Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого»
9 ноября, 08:36
Главные новости
Сергей Юран: «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который понимает, что это за клуб. Иностранцы по-другому все воспринимают: не получилось – давайте неустойку, я пошел»
15 минут назад
«Спартак» еще не определился с заменой Станковичу («СЭ»)
26 минут назад
Ташуев об отставке Станковича: «Спартак» – имиджевый клуб, там нет мелочей. Скандалы, конфликты – руководство наелось такой работой»
40 минут назад
«Реал» согласился отпустить Эндрика в аренду в «Лион» до июня 2026-го без опции выкупа. Окружение бразильца ищет жилье во Франции
49 минут назад
Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» на матче с «Барсой» и кричали ¡Puta Barça!. Ла Лига пожаловалась в Комитет по соревнованиям
53 минуты назад
Карпин о невызове Мостового: «Зачем вызывать 6-го нападающего, когда будут играть 5 – чтобы он просто покатался? Не думаю, что это диковинка – увидеть Андрея на «Газпром Арене»
сегодня, 18:13
Журналист Ахмадов об отставке Станковича: «Я к этому не причастен. Результаты никого не устраивали, и поведение тоже, судя по всему. Это серьезный клуб, который следит за имиджем»
сегодня, 18:10
Мостовой об уходе Станковича: «Неважно, иностранец или россиянин возглавит «Спартак» – лишь бы футбольный человек»
сегодня, 18:01
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ловчев об отставке Станковича: «Спартак» как игрушка, нельзя каждые полгода менять тренеров. Бесков, Симонян и Качалин не стали бы великими, если бы им работать не давали»
сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин о матче с Перу: «Должны обыграть, но легко не будет. Добротные футболисты, хорошо технически оснащенные. Сафонов планируется в старте»
2 минуты назад
Канисарес о травме Ямаля и процедуре без уведомления: «Барса» еще со времен Кройффа сводил к минимуму выступления игроков за сборные. Так ли нужна секретность и война эго?»
13 минут назад
Юрий Семин: «Если мне предложат возглавить «Спартак», я подумаю. Кто рекомендует Мостового? Он никогда не работал даже в детско-юношеском футболе»
40 минут назад
Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед – 37. На одну больше, чем у Абаскаля
сегодня, 17:59
Бабаев о трансляции РПЛ: «Шла речь о привлечении еще одного федерального канала – 20-30 матчей за год, например. Хорошо, честно пообщались, но остались при тех же параметрах»
сегодня, 17:40
«Аль-Иттихад» хочет пригласить Дешама летом. Тренер покинет сборную Франции после ЧМ-2026
сегодня, 17:26
Сын Клюйверта, играющий в молодежке «Барсы», не планирует выступать за Испанию по примеру Хейсена: «Нидерланды – в моем сердце, хоть и немного чувствую себя испанцем»
сегодня, 17:17
Рафинья продолжает заниматься индивидуально. Вингер «Барсы» на завершающем этапе восстановления
сегодня, 16:37
Шишкин о Станковиче: «Спартак» лихорадит, с Деяном команда не увидит свет в конце тоннеля»
сегодня, 16:30
Дзюба о «Динамо»: «Много хороших игроков, но качества игры никакого нет. Не хватает вожака, который поведет команду за собой»
сегодня, 16:26