Артем Дзюба: «Нет ЛЧ – для чего выходят по 8 латиноамериканцев в команде? У нас, если купили легионера за 5-6 млн евро, он играет всегда, молодому не дадут шанс. В Европе воспитанники играют»

Артем Дзюба: для чего в РПЛ выходят по 8 латиноамериканцев в команде?.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба с пониманием относится к планам по ужесточению лимита на легионеров в российском футболе.

– Вы коротко сказали о легионерах. Ваше мнение о лимите, который собираются ужесточать?

– Легионеры должны приезжать те, у которых ты будешь учиться. Когда я пришел в «Зенит», единственный раз в жизни увидел, что такое настоящие легионеры. Всю карьеру, что был в «Спартаке », было 1-2 сильных легионера, остальные – посредственные или такие же, как свои.

В Европе свои воспитанники играют, и если есть иностранец, то он должен быть хотя бы на полголовы выше. У нас, если купили человека за 5-6 миллионов евро, он будет играть всегда. А молодому даже не дадут шанс. Вот это меня расстраивает.

Сейчас нет Лиги чемпионов. Для чего выходят в одной команде 8 латиноамериканцев и в другой столько же? С какой целью? – сказал Дзюба.

