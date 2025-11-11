  • Спортс
  Генсек РФС: «РПЛ – одна из самых молодых лиг в Европе, сборная улучшает показатели. Футболом интересуется свыше 68% россиян – больше, чем в других видах спорта. Растет средняя посещаемость»
Генсек РФС: «РПЛ – одна из самых молодых лиг в Европе, сборная улучшает показатели. Футболом интересуется свыше 68% россиян – больше, чем в других видах спорта. Растет средняя посещаемость»

Максим Митрофанов: футболом интересуется свыше 68% россиян.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о росте популярности футбола и игрового времени россиян.

«Предложение о запрете легионеров в Кубке России – это уже вопрос целостности соревнований. Я бы не стал им задаваться. Это немного ошибочное понимание, как футбол выглядит. Мы сами видим, что клубы охотнее используют молодых игроков в Кубке России.

У нас молодеет лига. РПЛ – одна из самых молодых лиг в Европе за последние годы. Средний возраст россиян – 25 лет. У нас растет время у молодых игроков.

У нас эти молодые россияне появляются в национальной сборной. В национальной сборной свыше 28 молодых игроков заиграно, свыше 65 в лиге, и это только в этом году. Сборная при этом улучшает свои показатели в рейтинге ФИФА. 30-го места в рейтинге у сборной давно не было.

Еще футболом интересуется наибольшее количество россиян, свыше 68%. И, соответственно, интерес больше, чем в других видах спорта. Растет средняя посещаемость на стадионах. В этом сезоне в среднем на матч ходит свыше 14 тысяч зрителей.

Соответственно, все эти показатели говорят о том, что и по телевизору, и на стадионах все больше и больше интереса к футболу проявляется», – сказал Митрофанов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
