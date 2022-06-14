US Open допустит российских игроков. Джокович может пропустить ТБШ из-за обязательной вакцинации

допустит российских теннисистов. Ассоциация тенниса США (USTA) официально подтвердила это в своем заявлении.

По информации The Telegraph, на заседании Совета директоров USTA на этой неделе обсуждались аргументы в пользу отстранения, однако было принято решение не запрещать россиянам участвовать в турнире.

При этом прошлогодний финалист может не сыграть на «Большом шлеме» в связи с действующими сейчас в стране коронавирусными ограничениями.

На прошлой неделе иммиграционная служба США отказалась от обязательной сдачи теста на ковид перед вылетом в страну, однако отменять требование о наличии сертификата о вакцинации пока не планируется.

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