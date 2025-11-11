«Аталанта» назначила Палладино главным тренером. Экс-форвард «Юве» работал в «Монце» и «Фиорентине»
Раффаэле Палладино возглавил «Аталанту».
«Аталанта» объявила о назначении Раффаэле Палладино на пост главного тренера.
41-летний итальянец подписал контракт с клубом из Бергамо до 30 июня 2027 года.
Ранее «Аталанта» уволила Ивана Юрича. Серия команды без побед достигла 8 игр. «Аталанта» занимает 13-е место в Серии А, набрав 13 очков в 11 турах.
Палладино – воспитанник «Ювентуса». Нападающий также играл за «Дженоа», «Парму» и другие клубы. Он тренировал «Монцу» и «Фиорентину».
