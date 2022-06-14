Англия потерпела крупнейшее домашнее поражение от небританских сборных – 0:4 от Венгрии

Сборная Англия потерпела крупнейшее домашнее поражение от небританских сборных.
Команда тренера Гарета Саутгейта уступила сборной Венгрии (0:4) в рамках четвертого тура Лиги наций.
Это поражение стало самым крупным на домашнем стадионе с 1928 года.
Тогда англичане пропустили пять матчей от Шотландии и проиграли 1:5. Небританским командам Англия дома настолько крупно до сих пор не уступала.
В нынешнем розыгрыше Лиги наций англичане ни разу не победили в четырех матчах, дважды сыграв вничью. Разница мячей – 1:6.
Команда Саутгейта занимает последнее место в турнирной таблице Лиги наций, Италия – третье, Германия – второе, Венгрия – первое.