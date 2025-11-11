Винисиус упрекнул Хейсена за длинные передачи в матче с «Райо»: «Кому это нужно?» Перед свистком вингер «Реала» сказал: «Боже мой, кажется, мы не хотим выиграть»

Винисиус Жуниор отчитал партнера по «Реалу» на поле.

Винисиус Жуниор сделал критическое замечание в адрес защитника «Реала » Дина Хейсена во время матча чемпионата Испании .

В 12-м туре Ла Лиги «Мадрид» в гостях сыграл вничью с «Райо » (0:0). 25-летний футболист по ходу игры ответил на издевки фанатов хозяев: «Вы платите, чтобы смотреть на меня». Кроме того, он повздорил с соперниками – Андреем Рациу и Альваро Гарсией.

Камеры Movistar+ также зафиксировали момент, в котором Винисиус сделал выговор Хейсену. На «Кампо де Вальекас» бразилец призывал партнеров по команде не злоупотреблять длинными передачами и больше играть низом. В одном из эпизодов он сказал Дину: «Мы играем длинными передачами, ты все время ищешь дальние передачи. Кому это нужно?»

Незадолго до финального свистка вингер раскритиковал игру всей команды: «Боже мой, кажется, мы не хотим выиграть».