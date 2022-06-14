Ирина Роднина: «Поднятие возрастного ценза – правильное решение ISU. Мы не должны вовлекать детей в пекло, где соревнуются гиганты мирового спорта»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Поднятие возрастного ценза в фигурном катании – правильное решение ISU. К этому все шло, поэтому ничего неожиданного не произошло. Для юношей есть своя Олимпиада, юниорский чемпионат мира и так далее.

На мой взгляд, мы должны это четко разграничивать и не должны вовлекать детей в самое пекло, где соревнуются гиганты мирового спорта. Это другой уровень – и морально, и физически.

Взрослые соревнования – это не игры для детей. Это взрослые игры. Последняя Олимпиада и все произошедшее на ней с Валиевой в очередной раз доказывают нам это. На таких серьезных соревнованиях молодежь не всегда может справиться со своими эмоциями.

Думаю, эта неприятная ситуация в том числе подтолкнула ISU к принятию такого решения, ведь об этом активно заговорили прямо во время Олимпиады», – сказала Роднина.

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