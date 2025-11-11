Джейми Каррагер: «Ливерпуль» отстал от АПЛ. Лига стала мощнее физически, делается ставка на стандарты и ауты, а Слот пытается сделать команду сексуальнее»

Джейми Каррагер: «Ливерпуль» отстал от остальных в АПЛ по стилю.

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» отстал от тенденций АПЛ по стилю игры.

«Мне кажется, люди, отвечающие за трансферы, и менеджер пытались взять команду прошлого сезона, которая выиграла лигу, но Слот хотел, чтобы она была более сексуальной, более зрелищной. Он все время говорит о «ПСЖ », он обожает Пепа .

Вы знаете, что он пытается заставить эту команду играть в более зрелищный футбол и забивать больше голов, и лига двигалась в этом направлении. Команды стали [физически] мощнее, делается ставка на стандарты, забросы из аута в штрафную, а «Ливерпуль» отстал. Они просто не совсем поняли, как меняется игра», – сказал бывший защитник «Ливерпуля » в выпуске The Overlap Fan Debate.