  Роналду о завершении карьеры: «Через десять лет. Шучу. Мое тело в хорошей форме, я стараюсь получать удовольствие, забивая голы. Хочу выигрывать трофеи – это моя жизнь»
Роналду о завершении карьеры: «Через десять лет. Шучу. Мое тело в хорошей форме, я стараюсь получать удовольствие, забивая голы. Хочу выигрывать трофеи – это моя жизнь»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пошутил, что будет играть еще десять лет.

– Вы говорили, что скоро завершите карьеру.

– Это случится через десять лет (улыбается). Вот это – скоро для меня. Люди думают, что, когда я говорю, что скоро завершу карьеру, это случится через полгода или год. Я шучу (смеется).

Когда достигаешь определенного возраста, счет идет уже на месяцы. В футболе я стараюсь получать удовольствие, забивая голы. Как вы знаете, мне 40 лет, я стараюсь наслаждаться каждым моментом и двигаться вперед. Мое тело в хорошей форме, я полагаю. 

Что касается моих выступлений за сборную, я забиваю голы и помогаю команде. Я хочу выигрывать трофеи. Это моя жизнь, – цитирует Роналду EFE.

Роналду о том, станет ли ЧМ-2026 последним для него: «Конечно, ведь мне будет 41 год. Я наслаждаюсь моментом»

