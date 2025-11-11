Анчелотти о том, что Эндрик не играет в «Реале»: «Ему нужно поговорить с клубом. Он молод, это не последний чемпионат мира – может сыграть и в 2030-м, и в 2034-м, и даже в 2038-м»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что нужно делать форварду «Реала » Эндрику , чтобы иметь шанс поехать на ЧМ-2026 .

19-летний нападающий провел всего один матч в сезоне, выйдя на замену на 79-й минуте в матче с «Валенсией» (4:0). Сообщалось , что бразилец решил уйти в аренду в «Лион».

«Да, я разговаривал с ним в начале сезона. Тогда он был травмирован, но сейчас он в порядке, вернулся, и ему нужно подумать со своим окружением о том, что лучше для него. Поговорить с клубом.

Эндрик очень молод, это не последний чемпионат мира для него. Он может сыграть на чемпионате мира 2026 года, потому что у него есть для этого все данные, но он может сыграть и на чемпионате мира 2030 года, и на чемпионате 2034 года, и, возможно, даже на чемпионате 2038 года (смеется).

Я считаю, что для него важно вернуться в игру и проявить себя», – сказал Анчелотти.

