В МОК дали понять, что Томас Бах не будет отвечать на открытое письмо Марии Ласицкене («Матч ТВ»)

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) не стала комментировать открытое письмо олимпийской чемпионки Марии Ласицкене главе организации Томасу Баху.

Ласицкене обратилась к Баху по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований. «Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК», – написала спортсменка.

«Матч ТВ» отправил запрос в пресс-службу МОК о возможном ответе Баха на письмо Ласицкене.

«Позиция МОК и наша дилемма были разъяснены президентом в его речи на сессии МОК, а также на многих встречах с заинтересованными сторонами олимпийского движения, и в первую очередь — со спортсменами», – заявили в пресс-службе организации.

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