Лука Каттани: «Тренер «Спартака» должен понимать, что придется страдать. Пока я в клубе, не будет тренера, который хочет пополнить счет или играть в гольф»

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Лука Каттани считает, что тренер «Спартака» должен страдать.

– Странно слышать, что если ручку поднимите, вас уволят.

– Любое решение – большой риск. Речь не об увольнении, а риске. Каким решением все будут довольны? Никаким.

Пока я спортивный директор «Спартака», в клубе не будет тренера, который хочет пополнить счет или играть в гольф. Тренер должен понимать, что придется страдать. Нужна высочайшая подготовленность, желание.

– Первый матч Абаскаля – в чемпионате или за Суперкубок?

– Зависит от того, прилетит ли он сюда. В прошлом году между финалом кубка и матчем за Суперкубок было восемь недель. Сейчас шесть. У нас не сыграют 4 очень важных игрока.

Нет ничего странного в тех запросах, которые [он] сделал. Четыре игрока задействованы за сборные: Мартинс, Николсон, Крал, Тиль. И не надо говорить, что Тил и Крал уедут. Сначала они приедут сюда, – передает слова спортивного директора «Спартака» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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