Гимнаст Иван Куляк, отстраненный за букву Z на форме, будет выступать на российских соревнованиях

Гимнаст Иван Куляк будет выступать на российских соревнованиях, несмотря на дисквалификацию от дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF).

Об этом заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Иван Куляк может выступать на российских стартах. В частности, он заявлен на Кубок России в Калуге, он будет выступать. Это касается и Спартакиады, и дальнейших российских соревнований.

Мы сказали Международной федерации, что они не распоряжаются нашим внутренним календарем и их санкции не распространяются на наши собственные турниры. Куляк будет выступать», — заявила Родионенко.

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего дисциплинарная комиссия GEF отстранила спортсмена на год.