  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вендел о срыве трансфера в «Ботафого»: «От меня отказались в последний момент – не может быть, что они так быстро передумали. Чтобы я ушел из «Зенита», проект должен всерьез меня убедить»
29

Вендел о срыве трансфера в «Ботафого»: «От меня отказались в последний момент – не может быть, что они так быстро передумали. Чтобы я ушел из «Зенита», проект должен всерьез меня убедить»

Вендел: чтобы я ушел из «Зенита», проект должен меня убедить.

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Ботафого».

Вендел должен был перейти в «Ботафого» минувшим летом, но трансфер не состоялся – сообщалось, что у владельца бразильской команды Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы. Клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.

«Я понимаю, что переговоры были бы трудными для любого бразильского клуба, учитывая суммы, о которых идет речь. Переговоры длились долго, клуб долгое время поддерживал контакты с моим окружением и был почти одержим моим подписанием. Когда они в последний момент передумали и привели такое обоснование, мне оставалось лишь поверить им на слово, верно? Не может быть, чтобы они радикально изменили свое мнение за такое короткое время. Я уже приехал [в Бразилию] и на 100% набрал форму, когда должен был приступить к работе. Реакция была очень неожиданной, потому что «Ботафого» пытался подписать со мной контракт в течение нескольких лет. Когда им наконец-то это удалось, и все было подписано, они отказались в последнюю минуту.

Клуб тогда только что выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, и казалось, что у них амбициозный проект. Это, безусловно, убедило меня, поскольку я уже был счастлив в «Зените».

Мне очень нравится в Бразилии, в моем городе, но у меня прекрасная жизнь здесь, в Санкт-Петербурге. Проект должен действительно убедить меня, чтобы я ушел. У меня есть контракт, и я выполняю его в меру своих возможностей. Я посвящаю себя работе и выигрываю титулы. Возможность [уйти] появляется каждое трансферное окно, но я всегда даю понять своему агенту, что сначала нужно договориться с «Зенитом» и представить проект, благоприятный для моей карьеры», – сказал полузащитник «Зенита» в интервью Globo Esporte.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?9862 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
logoВендел
logoЗенит
logoБотафого
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сергей Юран: «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который понимает, что это за клуб. Иностранцы по-другому все воспринимают: не получилось – давайте неустойку, я пошел»
13 минут назад
«Спартак» еще не определился с заменой Станковичу («СЭ»)
24 минуты назад
Ташуев об отставке Станковича: «Спартак» – имиджевый клуб, там нет мелочей. Скандалы, конфликты – руководство наелось такой работой»
38 минут назад
«Реал» согласился отпустить Эндрика в аренду в «Лион» до июня 2026-го без опции выкупа. Окружение бразильца ищет жилье во Франции
47 минут назад
Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» на матче с «Барсой» и кричали ¡Puta Barça!. Ла Лига пожаловалась в Комитет по соревнованиям
51 минуту назад
Карпин о невызове Мостового: «Зачем вызывать 6-го нападающего, когда будут играть 5 – чтобы он просто покатался? Не думаю, что это диковинка – увидеть Андрея на «Газпром Арене»
сегодня, 18:13
Журналист Ахмадов об отставке Станковича: «Я к этому не причастен. Результаты никого не устраивали, и поведение тоже, судя по всему. Это серьезный клуб, который следит за имиджем»
сегодня, 18:10
Мостовой об уходе Станковича: «Неважно, иностранец или россиянин возглавит «Спартак» – лишь бы футбольный человек»
сегодня, 18:01
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ловчев об отставке Станковича: «Спартак» как игрушка, нельзя каждые полгода менять тренеров. Бесков, Симонян и Качалин не стали бы великими, если бы им работать не давали»
сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Канисарес о травме Ямаля и процедуре без уведомления: «Барса» еще со времен Кройффа сводил к минимуму выступления игроков за сборные. Так ли нужна секретность и война эго?»
11 минут назад
Юрий Семин: «Если мне предложат возглавить «Спартак», я подумаю. Кто рекомендует Мостового? Он никогда не работал даже в детско-юношеском футболе»
38 минут назад
Станкович вошел в топ-10 тренеров «Спартака» по количеству побед – 37. На одну больше, чем у Абаскаля
сегодня, 17:59
Бабаев о трансляции РПЛ: «Шла речь о привлечении еще одного федерального канала – 20-30 матчей за год, например. Хорошо, честно пообщались, но остались при тех же параметрах»
сегодня, 17:40
«Аль-Иттихад» хочет пригласить Дешама летом. Тренер покинет сборную Франции после ЧМ-2026
сегодня, 17:26
Сын Клюйверта, играющий в молодежке «Барсы», не планирует выступать за Испанию по примеру Хейсена: «Нидерланды – в моем сердце, хоть и немного чувствую себя испанцем»
сегодня, 17:17
Рафинья продолжает заниматься индивидуально. Вингер «Барсы» на завершающем этапе восстановления
сегодня, 16:37
Шишкин о Станковиче: «Спартак» лихорадит, с Деяном команда не увидит свет в конце тоннеля»
сегодня, 16:30
Дзюба о «Динамо»: «Много хороших игроков, но качества игры никакого нет. Не хватает вожака, который поведет команду за собой»
сегодня, 16:26
Глава судей Испании о деле Негрейры: «Надеюсь, приговор скоро вынесут, и люди перестанут говорить об этом. Нужно подвести черту под темой, хотя некоторые все равно продолжат спорить»
сегодня, 16:10