Вендел о срыве трансфера в «Ботафого»: «От меня отказались в последний момент – не может быть, что они так быстро передумали. Чтобы я ушел из «Зенита», проект должен всерьез меня убедить»

Вендел: чтобы я ушел из «Зенита», проект должен меня убедить.

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Ботафого».

Вендел должен был перейти в «Ботафого» минувшим летом, но трансфер не состоялся – сообщалось, что у владельца бразильской команды Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы. Клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.

«Я понимаю, что переговоры были бы трудными для любого бразильского клуба, учитывая суммы, о которых идет речь. Переговоры длились долго, клуб долгое время поддерживал контакты с моим окружением и был почти одержим моим подписанием. Когда они в последний момент передумали и привели такое обоснование, мне оставалось лишь поверить им на слово, верно? Не может быть, чтобы они радикально изменили свое мнение за такое короткое время. Я уже приехал [в Бразилию] и на 100% набрал форму, когда должен был приступить к работе. Реакция была очень неожиданной, потому что «Ботафого » пытался подписать со мной контракт в течение нескольких лет. Когда им наконец-то это удалось, и все было подписано, они отказались в последнюю минуту.

Клуб тогда только что выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, и казалось, что у них амбициозный проект. Это, безусловно, убедило меня, поскольку я уже был счастлив в «Зените ».

Мне очень нравится в Бразилии, в моем городе, но у меня прекрасная жизнь здесь, в Санкт-Петербурге. Проект должен действительно убедить меня, чтобы я ушел. У меня есть контракт, и я выполняю его в меру своих возможностей. Я посвящаю себя работе и выигрываю титулы. Возможность [уйти] появляется каждое трансферное окно, но я всегда даю понять своему агенту, что сначала нужно договориться с «Зенитом» и представить проект, благоприятный для моей карьеры», – сказал полузащитник «Зенита» в интервью Globo Esporte.