Венгрия возглавила группу Лиги наций после разгрома Англии (4:0). Команда Саутгейта идет последней

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Венгрия лидирует в группе с командами Германии, Италии и Англии.

Сборная Венгрии одержала крупную выездную победу над командой Англии (4:0) в матче четвертого тура Лиги наций.

В другой игре этой группы Германия переиграла Италию со счетом 5:2.

Таким образом, Венгрия сейчас находится на первой позиции группы, набрав семь очков в четырех играх. Вторую строчку занимает команда Германии (6 очков), третью – Италия (5 очков).

На последнем, четвертом, месте идет команда тренера Гарета Саутгейта, которая набрала два очка в четырех играх, дважды сыграв вничью.

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