Венгрия возглавила группу Лиги наций после разгрома Англии (4:0). Команда Саутгейта идет последней

Венгрия лидирует в группе с командами , Италии и .

Сборная Венгрии одержала крупную выездную победу над командой Англии (4:0) в матче четвертого тура .

В другой игре этой группы Германия переиграла Италию со счетом 5:2.

Таким образом, Венгрия сейчас находится на первой позиции группы, набрав семь очков в четырех играх. Вторую строчку занимает команда Германии (6 очков), третью – (5 очков).

На последнем, четвертом, месте идет команда тренера Гарета Саутгейта, которая набрала два очка в четырех играх, дважды сыграв вничью.