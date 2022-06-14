«Вы расистские ублюдки». Болельщики сборной Англии оскорбляли венгров во время их гимна

Болельщики сборной скандировали оскорбления во время гимна Венгрии.

Национальные команды проводят матч в рамках четвертого тура .

Английские болельщики кричали «Вы расистские ублюдки» во время исполнения гимна Венгрии перед началом матча. Игра проходит на домашнем стадионе «Вулверхэмптона» – «Молине Стэдиум».

Напомним, что 4 июня и Англия проводили матч в Будапеште. Тогда английские футболисты преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Венгерские болельщики отреагировали на это гудением, причем преимущественно на стадионе находились дети из-за наказания, связанного с проявлениями расизма во время Евро-2020.

В сентябре 2021 года в матче с Англией венгерские болельщики имитировали обезьяньи выкрики в адрес темнокожих игроков сборной Англии Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема, за что были наказаны ФИФА.

Во время матча отбора ЧМ-2022 Англия – (1:1) в октябре 2021 года произошли столкновения венгерских фанатов с полицейскими и стюардами.

Конфликт возник после того, как венгерские болельщики начали насмехаться и освистывать вставших на колено английских футболистов. Беспорядки на секторе начались после того, как венгерского фаната задержали за расистские оскорбления в адрес стюарда.