«Самара» и МБА пополнили состав участников Единой лиги ВТБ

и московская МБА вошли в состав участников лиги ВТБ с испытательным сроком на один сезон.

Заявки на вступление также подавали «Руна» из Москвы и екатеринбургский «Уралмаш».

«Заявки на вступление были тщательно обработаны и проанализированы – мы уважаем все четыре клуба, которые подали документы. После детального анализа было принято решение допустить «Самару» и , но, это важно подчеркнуть, они приняты с испытательным сроком на один сезон.

Мы проверяли по финансовой состоятельности не только новичков, но и тех, кто уже участвовал, так как сейчас непростая экономическая ситуация. И «Енисей», и «Парма», и «Нижний Новгород», и «Автодор» – все получили подтверждения о состоятельности. Также важно, что клубы из Казахстана и Беларуси остаются», – заявил президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Прошедший сезон Единой лиги ВТБ начали 12 клубов. Польская «Зелена-Гура» и эстонский «Калев» вышли из состава участников по ходу розыгрыша из-за ситуации на Украине.

Таким образом, в новом сезоне Лиги ВТБ снова выступят 12 клубов.

Победителем Единой лиги ВТБ в прошедшем сезоне впервые стал санкт-петербургский «Зенит»

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России