«Вегас» возглавил экс-тренер «Бостона» Кэссиди

назначен на пост главного тренера «Вегаса».

57-летний специалист стал третьим тренером в истории команды «Голден Найтс», которая дебютировала в в сезоне-2017/18. Прежде с клубом работали тренеры Жерар Галлан и Питер Дебур.

Кэссиди, таким образом, сменил Дебура в должности главного тренера «рыцарей».

Питер возглавлял клуб с 2020 по 2022 год. решил отправить в отставку специалиста по итогам нынешнего сезона, в котором команда не смогла впервые выйти в розыгрыш Кубка Стэнли.

В свою очередь, Кэссиди 6 июня был отправлен в отставку с поста главного тренера «Бостона».

Он возглавлял «Брюинс» с февраля 2017 года. В 2019 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Сент-Луису» (3-4).

В этом году вылетел из плей-офф в первом раунде, уступив «Каролине» (3-4). Специалист провел в системе клуба в общей сложности 14 сезонов.