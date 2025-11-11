Ву считает «Спартак» самым популярным клубом России: «Не знаю, почему есть какая-то дискуссия, для меня это сразу стало очевидно. Все вокруг говорят про «Спартак»

Кристофер Ву: «Спартак» – самый большой и популярный клуб России.

«Как только я перешел в «Спартак», понял, что это самый большой и популярный клуб России.

Поэтому не знаю, почему в этом вопросе есть какая-то дискуссия. Для меня это сразу стало очевидно. Все вокруг говорят про «Спартак», – сказал защитник «Спартака ».