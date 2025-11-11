Карпин о совмещении постов в «Динамо» и сборной: «Когда я устану, вы об этом узнаете»
Валерий Карпин: когда я устану совмещать, вы узнаете.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о совмещении постов.
Карпин, работающий в сборной России с июля 2021 года, возглавил «Динамо» минувшим летом. Ранее специалист тренировал «Ростов».
– Вы лично не устали от совмещения постов в сборной России и «Динамо»?
– Когда я устану, вы об этом узнаете, – сказал Карпин.
Валерий Карпин: «Работа в сборной России – основная даже по контракту. Сборная разрешает мне совмещать – так на бумаге»
Что «Динамо» делать с Карпиным?21524 голоса
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости