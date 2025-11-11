Карпин о совмещении постов в «Динамо» и сборной: «Когда я устану, вы об этом узнаете»

Валерий Карпин: когда я устану совмещать, вы узнаете.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о совмещении постов.

Карпин, работающий в сборной России с июля 2021 года, возглавил «Динамо» минувшим летом. Ранее специалист тренировал «Ростов».

– Вы лично не устали от совмещения постов в сборной России и «Динамо»?

– Когда я устану, вы об этом узнаете, – сказал Карпин.

Валерий Карпин: «Работа в сборной России – основная даже по контракту. Сборная разрешает мне совмещать – так на бумаге»