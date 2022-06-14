Украина лидирует в группе Лиги наций после трех матчей. При Петракове сборная проиграла только Уэльсу

идет на 1-м месте в группе Лиги наций.

Команда Александра Петракова сыграла вничью с Ирландией (1:1) в 4-м туре турнира и возглавила таблицу группы 1 Лиги B, набрав 7 очков.

На втором месте идет Шотландия, у которой 6 очков после разгрома Армении (4:1). При этом Украина и сыграли по три матча – на одну игру меньше соперников по группе.

Ирландцы идут третьими с 4 очками, замыкает квартет с 3 баллами.

С августа, когда Петраков приступил к работе в сборной Украины, у команды 5 побед и 6 ничьих. Единственное поражение – от Уэльса (0:1) в квалификации ЧМ-2022.