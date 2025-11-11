Судьи РПЛ совершили 54 ошибки за первый круг, ВАР вмешался 72 раза. Чаще всего ошибались в пользу «Динамо», «Спартака» и «Оренбурга» («СЭ»)

Число вмешательств ВАР в 1-м круге выросло по сравнению с прошлым сезоном.

ВАР чаще вмешивался в работу судей в первом круге Мир РПЛ по сравнению с прошлым сезоном.

По статистике «СЭ», в 120 матчах первых 15 туров видеоассистенты включались в работу в 72 эпизодах – в первом круге прошлого сезона таких вмешательств было 56. За весь сезон-2024/25 ВАР вмешивался 134 раза.

За первый круг арбитры допустили 54 ошибки, не исправленные с помощью ВАР – примерно по одному неверному решению в среднем за матч. По сравнению с аналогичным отрезком прошлого сезона количество таких ошибок выросло в 1,46 раза.

Чаще всего судьи ошибались в пользу «Динамо », «Оренбурга » и «Спартака » (по 6 ошибок), единственной командой, в пользу которой не ошиблись ни разу, стал «Зенит». Лидерами РПЛ по числу ошибок против команды стали «Балтика», «Крылья Советов », ЦСКА , «Краснодар» и «Зенит» (по 5).