Юрий Газинский: «При Кононове «Краснодар» начал играть в футбол, про который сейчас говорят «краснодарский стиль» – с пятками, забеганиями. Смотришь нарезки – кайф, аж глаз радуется»

Юрий Газинский: при Кононове появился стиль «Краснодара».

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в интервью Спортсу’‘ рассказал о работе под руководством Олега Кононова .

– Олег Кононов в «Краснодаре» – один из важнейших тренеров в карьере?

– Конечно. При нем мы начали играть в тот футбол, про который сейчас говорят: краснодарский стиль. С пятками, забеганиями – мечта президента клуба.

Кононов – душевный тренер. Старался к каждому найти подход, ставил очень интересный футбол. Для меня прям в диковинку было: мы не привязывались к позициям. Люди спокойно могли меняться флангами, когда захотят, Мамаев был плавающим игроком между зонами.

Думал: «Ничего себе. Так можно было, что ли?»

Ну и подбор футболистов – все с мячом. С любым можно что-то завязать, ощущение, что давно вместе играем. Измайлов, Широков , Перейра, Мамаев, Ахмедов . В обороне Гранквист – работал с мячом не хуже любого полузащитника. На флангах – Енджейчик, Калешин, Петров. Очень хорошая банда.

Смотришь нарезки того «Краснодара» – кайф, аж глаз радуется. Но надо честно сказать: мы могли играть красиво, но не было результата выше третьего места. Хотя и уровень соперников другой – топ-клубы были сильнее, – сказал Газинский.

