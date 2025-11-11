Юрий Газинский: «При Кононове «Краснодар» начал играть в футбол, про который сейчас говорят «краснодарский стиль» – с пятками, забеганиями. Смотришь нарезки – кайф, аж глаз радуется»
Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в интервью Спортсу’‘ рассказал о работе под руководством Олега Кононова.
– Олег Кононов в «Краснодаре» – один из важнейших тренеров в карьере?
– Конечно. При нем мы начали играть в тот футбол, про который сейчас говорят: краснодарский стиль. С пятками, забеганиями – мечта президента клуба.
Кононов – душевный тренер. Старался к каждому найти подход, ставил очень интересный футбол. Для меня прям в диковинку было: мы не привязывались к позициям. Люди спокойно могли меняться флангами, когда захотят, Мамаев был плавающим игроком между зонами.
Думал: «Ничего себе. Так можно было, что ли?»
Ну и подбор футболистов – все с мячом. С любым можно что-то завязать, ощущение, что давно вместе играем. Измайлов, Широков, Перейра, Мамаев, Ахмедов. В обороне Гранквист – работал с мячом не хуже любого полузащитника. На флангах – Енджейчик, Калешин, Петров. Очень хорошая банда.
Смотришь нарезки того «Краснодара» – кайф, аж глаз радуется. Но надо честно сказать: мы могли играть красиво, но не было результата выше третьего места. Хотя и уровень соперников другой – топ-клубы были сильнее, – сказал Газинский.
«В детстве не бежал встречать папу. Наоборот, прятался». Интервью Газинского