«Ростов» хочет выпускать собственное пиво. Производство не начинают из-за опасений по поводу желто-синего дизайна банки (Baza)

собирается производить собственное пиво, но опасается из-за желто-синего дизайна.

По сведениям телеграм-канала Baza, южане, готовясь к возможному возвращению пива на российские стадионы, договорились с местной пивоварней о производстве собственного пива. Рецептуру, название и прочие моменты согласовали, но производство не могут начать из-за спора по дизайну банки.

«Ростов» выступает в желто-синих цветах, и этот момент вызвал споры. Когда дизайн был практически согласован, некоторые сотрудники клуба решили, что выпускать пиво в таких цветах сейчас очень рискованно.

Договориться о дизайне в «Ростове» по-прежнему не могут, поэтому производство пока не начинают.

Фото: телеграм Baza