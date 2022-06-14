предложила РФС пригласить на матч за Суперкубок вместо «Спартака».

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром-Арене».

Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» – «Динамо» Санкт-Петербург, оно же «Сочи», ведь для обеих команд этот город родной», – сказала жена владельца «Спартака».

Матч за состоится 9 июля, в нем должны сыграть и «Спартак».

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