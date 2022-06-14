«Бордо» перевели в 3-й дивизион Франции из-за финансовых проблем. Клуб вылетел из Лиги 1 по итогам сезона

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«Бордо» перевели в третий дивизион Франции

Это решение принял французский футбольный финансовый орган DNCG после встречи с владельцем клуба Жераром Лопесом.

Контролирующий орган изучил финансовую ситуацию в клубе. Отмечается, что дефицит бюджета «Бордо» составляет около 40 млн евро.

В данный момент подробности, стоящие за этим решением, не разглашаются. «Бордо» может подать апелляцию в течение 7 дней. 

По итогам сезона-2021/22 «жирондинцы» заняли последнее, 20-е место в Лиге 1, набрав 31 очко, и вылетели во второй дивизион. 

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