  • Тошич про развод с первой женой: «Повлияло хорошо. Есть жены, которым пофиг на мнение мужа. Я не мог бросить карьеру и поехать куда-то просто из-за ее желания»
Тошич про развод с первой женой: «Повлияло хорошо. Есть жены, которым пофиг на мнение мужа. Я не мог бросить карьеру и поехать куда-то просто из-за ее желания»

Зоран Тошич: есть жены, которым пофиг на мнение мужа.

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о разводе с первой супругой. 

Твоя первая супруга говорила в интервью, что ей не нравится в Москве.

– Не помню это интервью, но было так, да. Но я очень хорошо это понимаю. И я знаю, что женам спортсменов очень тяжело. И понятно, что они все свое бросают и уезжают в другую страну. Может, они и не хотят этого. Но, к сожалению, сами выбирают этот путь, их никто не заставляет.

Есть жены, которые это не могут принять, а есть те, кому не важно место, просто важно, чтобы муж играл, был сосредоточен на своей работе, чтобы он был счастлив. Потом вся семья из этого получает выгоду. И от этого все счастливы. Но есть жены, которым пофиг на мнение мужа: «Двигаемся, куда я хочу». Я имею в виду, куда жена хочет.

Причина расставания была как раз в том, что ей здесь не нравилось, а ты связал свою жизнь с Москвой, я так понимаю, да?

– И эта причина, и другие причины, но жизнь такая, что ты никогда не знаешь, что завтра будет. У нас двое прекрасных детей, две дочки, им уже 16 и 14 лет. Уже взрослые. И, слава богу, что они у меня есть, но мы с бывшей женой в нормальных отношениях. Жизнь отвела и меня, и ее на другой путь, и никто не жалуется.

Я бы не мог никогда бросить свою карьеру и поехать куда-то просто из-за ее желания. И я понимаю, что это очень-очень тяжело для девушек. Просто забей на свою карьеру, на себя, на родителей, на друзей, на всех. И езжай куда-то с любимым человеком, все бросай. Это нелегко. Кто-то на это соглашается, а кто-то нет.

Развод повлиял на тебя.

– Повлиял. Повлияло хорошо. Но и до этого у меня все складывалось хорошо. Но я такой человек, который все, что происходит, принимает, обрабатывает. И из всего этого вытаскивает максимум, в любом случае. Если это произошло, то что остается? Ага, дети! Давай, фокусируемся на этом. Спорт – фокусируйся на спорте. Не думай, почему это случилось. Надо было это или не надо? И все, – сказал Тошич. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
logoЗоран Тошич
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
девушки и спорт
