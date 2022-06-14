Пике – Лапорте: «Если хватит смелости, приведи в «Барсу» лучшего защитника мира. Он будет запасным»

на встрече с заявил, что будет играть в старте «Барселоны».

Президент каталонского клуба, как и Хави, встречался с защитником и хотел, чтобы игрок задумался о своем образе жизни, сообщил журналист Хави Валлс в программе Onze.

Пике пообещал сконцентрироваться только на футболе. Он перестанет управлять бизнесом на ближайшие два года – пока не истечет срок его контракта с «Барселоной».

Кроме того, Жерар заявил, что намерен выходить в стартовом составе «Барселоны».

«Если хватит смелости, приведи в «Барсу» лучшего защитника мира. Он будет запасным», – сказал Пике в разговоре с Лапортой.