Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России. Он не выдвигал свою кандидатуру

Ветеран ММА, тяжеловес Bellator Федор Емельяненко стал новым президентом Союза ММА России.

45-летний Емельяненко получил пост президента в ходе внеочередной отчетно-выборной конференции, хотя изначально даже не выдвигал свою кандидатуру.

Как сообщает «Матч ТВ», один из кандидатов, Андрей Терентьев, снял кандидатуру. Вторым претендентом был действующий президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

В начале апреля Емельяненко объявил о выходе из организации из-за разногласий с руководством.

Емельяненко был избран президентом Союза ММА России 16 мая 2012 года, а в декабре 2016-го его переизбрали. Осенью 2018-го президентом стал Габдуллин, а Федор занял пост почетного президента и председателя Наблюдательного совета.

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