Газинский о критике сборной перед ЧМ-2018: «Ребятам в соцсетях писали: «Вы уроды». Любят у нас словами кидаться. До турнира нужно поддерживать, а после – делать выводы»

Юрий Газинский: перед ЧМ-2018 ничего не читали, у нас любят кидаться словами.

Бывший полузащитник «Краснодара » Юрий Газинский в интервью Спортсу’‘ высказался о критике игроков сборной России перед ЧМ-2018 .

– Подготовка к ЧМ-2018 – самая накаленная в истории. Черчесова увольняли еще до турнира, в команду не верили. Как это было изнутри?

– Ребята говорили, что им прямо перед стартом ЧМ – после ничьей с Турцией – писали в соцсетях: «Вы уроды». Это за гранью, конечно.

Любят у нас громкими словами кидаться. Считаю, до турнира нужно поддерживать, а после – делать выводы. Либо критиковать, но конструктивно.

Мы старались ничего не читать. В статьях только слова меняли, а так одно и то же – как надо было сделать, этот мертвый, этот плохой. Черчесов успокаивал: «Сосредоточьтесь на футболе. Пускай пишут – это их работа, а это [играть] – наша. Есть цель – надо выполнять», – сказал Газинский.

