Лига наций. Германия против Италии, Нидерланды примут Уэльс, Англия – Венгрию, Украина сыграет с Ирландией

Сборная Германии сыграет с Италией в 4-м туре Лиги наций.

Также Нидерланды примут Уэльс, Англия – Венгрию, Бельгия сыграет с Польшей на выезде, Украина будет противостоять Ирландии.

Лига наций

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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