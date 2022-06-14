Лига наций. Германия против Италии, Нидерланды примут Уэльс, Англия – Венгрию, Украина сыграет с Ирландией

Сборная Германии сыграет с Италией в 4-м туре Лиги наций.
Также Нидерланды примут Уэльс, Англия – Венгрию, Бельгия сыграет с Польшей на выезде, Украина будет противостоять Ирландии.
4-й тур
- Дата проведения
- 14 июня, 19.00, «стадион Зимбру»
- Дата проведения
- 14 июня, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «стадион Гюрсель Аксель»
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «Райнпарк Штадион»
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «Билино Поле»
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «Rapid Arena»
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «Фейеноорд»
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «Stadion MOSiR»
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «Stade de Luxembourg»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.