Лига наций. Германия против Италии, Нидерланды примут Уэльс, Англия – Венгрию, Украина сыграет с Ирландией

Теги Сборная Украины по футболу сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу сборная Италии по футболу Сборная Бельгии по футболу сборная Турции по футболу Сборная Польши по футболу сборная Финляндии по футболу сборная Венгрии по футболу результаты сборная Андорры по футболу сборная Румынии по футболу сборная Молдовы по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Латвии по футболу сборная Литвы по футболу сборная Армении по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Черногории по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Люксембурга по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Сборная Германии сыграет с Италией в 4-м туре Лиги наций.

Также Нидерланды примут Уэльс, Англия – Венгрию, Бельгия сыграет с Польшей на выезде, Украина будет противостоять Ирландии.

Лига наций

4-й тур

Молдова – Андорра
Дата проведения
14 июня, 19.00, «стадион Зимбру»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Армения – Шотландия
Дата проведения
14 июня, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Турция – Литва
Дата проведения
14 июня, 21.45, «стадион Гюрсель Аксель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лихтенштейн – Латвия
Дата проведения
14 июня, 21.45, «Райнпарк Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Босния и Герцеговина – Финляндия
Дата проведения
14 июня, 21.45, «Билино Поле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Румыния – Черногория
Дата проведения
14 июня, 21.45, «Rapid Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Нидерланды – Уэльс
Дата проведения
14 июня, 21.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Польша – Бельгия
Дата проведения
14 июня, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Украина – Ирландия
Дата проведения
14 июня, 21.45, «Stadion MOSiR»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Англия – Венгрия
Дата проведения
14 июня, 21.45, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Германия – Италия
Дата проведения
14 июня, 21.45, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Люксембург – Фарерские о-ва
Дата проведения
14 июня, 21.45, «Stade de Luxembourg»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные