  Карпин о том, будет ли Нгамале играть в «Динамо» после скандала с девушкой: «А он играет? Иногда выходит, может, так же и будет выходить. Про его отношения со мной надо у него спрашивать»
Карпин о том, будет ли Нгамале играть в «Динамо» после скандала с девушкой: «А он играет? Иногда выходит, может, так же и будет выходить. Про его отношения со мной надо у него спрашивать»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал скандальную ситуацию с полузащитником московской команды Муми Нгамале. 

Ранее бывшая девушка Нгамале, блогер Никки Сии, обвинила камерунца в изменах и применении физической силы к ней.

– Ситуация с Нгамале? Это влияет на него как на футболиста.

Будет ли он играть в «Динамо» после этого?

– А он играет? Он иногда выходит, может, так же и будет дальше выходить.

Знали ли вы про эти нарушения режима Нгамале?

– Про эти нет. Знал о том, что он опоздал на теорию или на тренировку. Этого было достаточно, а потом он был отстранен.

Что будет Муми за все эти нарушения?

– Это вопрос к клубу.

Его девушка передавала его слова, что вы его достали. Какие у вас отношения с ним?

– У меня с ним рабочие отношения, а про отношения Нгамале со мной надо у него спрашивать, – сказал Карпин. 

