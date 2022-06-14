«Ливерпуль» объявил о переходе Нуньеса из «Бенфики». За форварда заплатят 75+25 млн евро

Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики».

Английский клуб объявил о трансфере 22-летнего нападающего. С ним заключен долгосрочный контракт. По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2028 года.

Ранее «Бенфика» объявила о договоренности с «красными» о переходе игрока сборной Уругвая за 75 млн евро. Еще 25 млн «Бенфика» может получить в виде бонусов.

В минувшем сезоне уругваец забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах.

Фото: твиттер «Ливерпуля»

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