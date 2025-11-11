Карпин не поедет на ЧМ-2026: «Не хочу. Нет времени»
Валерий Карпин: на ЧМ-2026 не хочу, времени нет.
Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил, что у него не будет времени посетить ЧМ-2026.
В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.
– Хотели бы поехать на ЧМ-2026?
– Нет, не хочу. У меня нет на это времени, – сказал Карпин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
