Карпин не поедет на ЧМ-2026: «Не хочу. Нет времени»

Валерий Карпин: на ЧМ-2026 не хочу, времени нет.

Главный тренер «Динамо » и сборной России Валерий Карпин заявил, что у него не будет времени посетить ЧМ-2026 .

В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

– Хотели бы поехать на ЧМ-2026?

– Нет, не хочу. У меня нет на это времени, – сказал Карпин.