Надаль в финале «Ролан Гаррос», «Анжи» утратил профессиональный статус, интервью Савина, санкции против Кабаевой и Навки и другие новости утра

1. Бельгия крупно проиграла Нидерландам (1:4) в 1-м туре Лиги наций, Франция дома уступила Дании (1:2), а Хорватия была разгромлена Австрией (0:3) в первом матче Ральфа Рангника.

2. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» обыграли «Тампу» во 2-м матче финала Востока (3:2, 2-0). «Молнии» впервые с 2019 года проиграли 2 кубковых матча подряд, не спасли команду и 2 (1+1) очка от Никиты Кучерова. У Игоря Шестеркина уже 540 сэйвов в этом плей-офф.

3. Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» – Александр Зверев получил травму и не смог продолжить матч. Во втором полуфинале Каспер Рууд обыграл Марина Чилича. Матч прервался: на корт выбежала женщина и приковала себя к сетке. Россиянин Даниил Медведев 13 июня станет первой ракеткой мира.

4. Легионерам разрешат приостановить контракты с клубами РПЛ на весь сезон-2022/23. Есть такая информация.

5. «Анжи» утратил профессиональный статус. Но клуб уверен: «Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче».

6. Олимпийские чемпионки Алина Кабаева и Татьяна Навка попали в санкционный список Евросоюза.

7. «Спартак» выкупил Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз» и подписал с опорником из Люксембурга контракт до 2026 года.

8. Блогер Евгений Савин дал интервью после отъезда из страны. Рассказал о реакции игрока сборной России на его выпуск про Украину: «Записал голосовое и плакал в трубку, говорил – не знает, как жить. Многие написали: прости, что мы молчим». Сказал о лимите и госденьгах в футболе. Сообщил о звонках его матери: «Звонили и говорили: вы кого воспитали? Вы ##### звоните пенсионерам, позвоните мне. Что я сделал не так, кого предал, какую родину?» Объяснил, почему фраза «cпорт вне политики» – «это полный ######». Назвал мотив выхода выпуска про Украину: «Между страхом и совестью я выбрал совесть. Решил, что не могу молчать в этой ситуации». И приложил шоу на «Матч ТВ»: «На канале просто поливают человека грязью. Переключи пару кнопок ТВ – и увидишь то же самое. Почему в футболе должно быть по-другому?»

9. Серебряный призер Пекина-2022 фигуристка Александра Трусова выступит в прыжках в длину на соревнованиях по легкой атлетике в Москве. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова летом выступит в 24 ледовых шоу Ильи Авербуха в Сочи.

10. Четырехкратный чемпион России по легкой атлетике Александр Хютте избил двоих людей в Санкт-Петербурге.

11. Овечкин, Свечников и Барбашев вошли в список главных разочарований плей-офф-2022 по версии The Athletic.

12. «Барселона» показала новую домашнюю форму – с вертикальными полосами трех цветов, она посвящена Олимпиаде-1992. Клуб хочет снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, кроме тех, кто пришел зимой или недавно продлил контракты, эту нужно для регистрации новичков. У «Барсы» зарплатная ведомость – 560 млн евро, у «Баварии» – 300 млн, у «Реала» – 400 млн.

13. Winline станет беттинг-партнером РПЛ, контракт – на 4 года и 9,2 млрд рублей.

14. Рылов, Нагорный и сестры Аверины примут участие в Петербургском международном экономическом форуме.

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