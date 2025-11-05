10

ЦСКА впервые проиграл «Динамо» Махачкала и впервые пропустил от него

ЦСКА впервые в истории уступил «Динамо» Махачкала.

Команды Фабио Челестини и Хасанби Биджиева встречались в плей-офф FONBET Кубка России. Махачкалинцы победили благодаря голу с пенальти в конце 1-го тайма.

Это был третий матч между ЦСКА и «Динамо». Первые два армейцы выиграли всухую – 2:0 и 1:0.

8 ноября эти клубы сыграют снова – на этот раз в чемпионате.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
