Челестини о 0:1 с «Махачкалой»: «ЦСКА заслужил проиграть с 1‑й по 95‑ю минуту, мы ни разу не ударили по воротам. Для ответной игры нужно принять лучшие решения»

Фабио Челестини: ЦСКА заслуживал проиграть «Махачкале» с 1-й по 95-ю минуту.

Фабио Челестини остался недоволен игрой ЦСКА в матче с «Динамо » Махачкала.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России армейцы уступили со счетом 0:1.

«Мы за 95 минут не ударили по воротам. Мы не провели матч на хорошем уровне с точки зрения техники, тактики и физики. Сегодня мы заслужили проиграть с 1‑й по 95‑ю минуту.

Сейчас нам необходимо перевернуть игру. У многих игроков была возможность продемонстрировать, что они могут конкурировать за стартовый состав. Сегодня для нас был тяжелый матч. Нужно проанализировать со спокойной головой и принять лучшие решения для ответной игры», – сказал главный тренер ЦСКА .