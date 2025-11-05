Сборная Бельгии показала форму к ЧМ-2026 – красную с узором из трезубца и языков пламени. Она отсылает к прозвищу «Красные дьяволы»

Представлена новая домашняя форма сборных Бельгии.

Сборная Бельгии и Adidas представили новую форму к ЧМ-2026 .

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация и Adidas представляют новую домашнюю форму для сборных Бельгии.

Форма возвращает бельгийский триколор. Отличительным элементом является изящный графический принт, состоящий из повторяющегося узора трезубца и языков пламени, который служит отсылкой к прозвищам «Красные дьяволы» и «Красное пламя». Футболка также украшена игривым мотивом Писающего мальчика с клыками, дьявольским хвостом, трезубцем в руке и языками пламени вместо волос.

«Красные дьяволы» будут играть в новой форме как в предстоящем выездном матче против Казахстана в субботу, 15 ноября, так и в домашнем матче против Лихтенштейна во вторник, 18 ноября. Впоследствии эта форма также станет официальной домашней формой для них и остальных сборных Бельгии.

Помимо игровой формы, Adidas также представляет новую коллекцию для тренировок и путешествий для национальных сборных. Эта коллекция идеально дополняет дизайн домашнего комплекта, в ней присутствуют те же стильные отсылки к бельгийской идентичности», – говорится в сообщении Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Фото: x.com/BelRedDevils / rbfa.be