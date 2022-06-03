Анна Щербакова летом выступит в 24 ледовых шоу Ильи Авербуха в Сочи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова летом выступит в ледовых шоу Ильи Авербуха в Сочи.

« в июле – августе примет участие в моих гала-выступлениях в Сочи. Она будет участвовать в моем шоу «Чемпионы».

Программы пройдут с 8 июля по 8 августа. Аня выступит в 24 представлениях. Также в шоу выступят Женя Медведева, и Владимир Морозов, и , Марк Кондратюк, , Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Состав участников будет абсолютно звездным», – сказал Авербух.