Анна Щербакова летом выступит в 24 ледовых шоу Ильи Авербуха в Сочи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова летом выступит в ледовых шоу Ильи Авербуха в Сочи.
«Аня Щербакова в июле – августе примет участие в моих гала-выступлениях в Сочи. Она будет участвовать в моем шоу «Чемпионы».
Программы пройдут с 8 июля по 8 августа. Аня выступит в 24 представлениях. Также в шоу выступят Женя Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
Состав участников будет абсолютно звездным», – сказал Авербух.