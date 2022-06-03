Анна Щербакова летом выступит в 24 ледовых шоу Ильи Авербуха в Сочи

Теги Мария Петрова Алексей Тихонов Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина Максим Маринин Илья Авербух сборная России танцы на льду мужское катание женское катание Александра Степанова Иван Букин Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Анна Щербакова Марк Кондратюк Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова летом выступит в ледовых шоу Ильи Авербуха в Сочи. 

«Аня Щербакова в июле – августе примет участие в моих гала-выступлениях в Сочи. Она будет участвовать в моем шоу «Чемпионы».

Программы пройдут с 8 июля по 8 августа. Аня выступит в 24 представлениях.   Также в шоу выступят Женя Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Состав участников будет абсолютно звездным», – сказал Авербух.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные