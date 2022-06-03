Алина Кабаева и Татьяна Навка попали в санкционный список Евросоюза

и попали под персональные санкции Евросоюза.

Сегодня ЕС опубликовал шестой пакет санкций против России. С этого момента они считаются вступившими в силу.

Кабаева, олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике, сейчас занимает должность председателя совета директоров медиахолдинга «Национальная Медиа Группа».

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Навка – супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

Ранее санкции против Кабаевой ввели Великобритания и Канада, против Навки – США.

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