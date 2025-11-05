Алаев о попытке похищения Мостового: «Вызывает недоумение. Не хочется, чтобы такое повторялось, будь то футболист, болельщик и кто угодно»

Алаев о попытке похищения Мостового: не хотелось бы, чтобы такое повторялось.

Александр Алаев прокомментировал попытку похищения Андрея Мостового.

23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге хавбека «Зенита » попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

«Как можно отреагировать в современном мире на попытку похищения человека на улице? Вызывает недоумение.

Знаю, что компетентные органы разобрались. Будь это футболист, болельщик и кто угодно, не хотелось бы, чтобы такие истории повторялись», – сказал президент Мир РПЛ .

