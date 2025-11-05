  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алаев о попытке похищения Мостового: «Вызывает недоумение. Не хочется, чтобы такое повторялось, будь то футболист, болельщик и кто угодно»
4

Алаев о попытке похищения Мостового: «Вызывает недоумение. Не хочется, чтобы такое повторялось, будь то футболист, болельщик и кто угодно»

Алаев о попытке похищения Мостового: не хотелось бы, чтобы такое повторялось.

Александр Алаев прокомментировал попытку похищения Андрея Мостового.

23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

«Как можно отреагировать в современном мире на попытку похищения человека на улице? Вызывает недоумение.

Знаю, что компетентные органы разобрались. Будь это футболист, болельщик и кто угодно, не хотелось бы, чтобы такие истории повторялись», – сказал президент Мир РПЛ.

Мостового пытались похитить перед игрой с «Динамо». Что известно

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: &laquo;РИА Новости&raquo;
logoЗенит
logoАндрей Мостовой
logoАлександр Алаев
РИА Новости
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoОрганизация РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дивеев о попытке похищения Мостового: «Что в голове у людей, которые это делают?! На каждом углу камеры. Дураков у нас много – нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию»
3 ноября, 09:53
Жерсон о попытке похищения Мостового: «Я сказал, что он может позвонить мне в любое время. Хорошо, что ничего страшного не случилось. Мне понравилось его празднование – красивое»
2 ноября, 09:23
Мостовой в маске грабителя после гола. Высмеял попытку своего же похищения!
2 ноября, 00:40
Главные новости
У «Зенита» ни одного удара в створ в 1-м тайме домашней игры с «Динамо». Команда Карпина чаще била и больше владела мячом
2 минуты назад
«Карабах» – «Челси». 2:1 – Янкович вывел хозяев вперед с пенальти! Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Хасселбайнк поставил Роналду выше Месси при выборе лучшего форварда в истории ЛЧ и предпочел Бензема Шевченко, Раулю, Златану, Салаху, Мбаппе, Анри, Холанду и Левандовскому
11 минут назад
Челестини о 0:1 с «Махачкалой»: «ЦСКА заслужил проиграть с 1‑й по 95‑ю минуту, мы ни разу не ударили по воротам. Для ответной игры нужно принять лучшие решения»
18 минут назад
Фанат «Карабаха» изображал обезьяну после гола «Челси» в матче Юношеской лиги УЕФА в Азербайджане. Клубы осудили инцидент
30 минут назад
40 футболистов провели 100+ матчей в Лиге чемпионов. Сколько вспомните?
33 минуты назадТесты и игры
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
48 минут назадLive
Шмейхель о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Его нужно встречать как героя – он отдал 20 лет клубу, выиграл все трофеи. Отвратительно, что уход стал проблемой»
53 минуты назад
Фанаты «Зенита» вывесили баннер «Наш позор вам только снится» на игре с «Динамо». Клуб выложил фото: «🤫»
57 минут назадФото
«Зенит» – «Динамо». Соболев, Сергеев, Мостовой, Лещук играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
Барколя об игре «Баварии»: «Удивительно, «ПСЖ» не ожидал этого. Мы не были полностью настроены, начало матча стоило нам очень дорого»
13 минут назад
Биджиев об 1:0 с ЦСКА: «Махачкала» заслуженно победила. У нас был хороший настрой, игроки проявили себя с лучшей стороны»
31 минуту назад
Умер экс-тренер «Стяуа» Еней, выигравший с ней Кубок европейских чемпионов в 1986-м
34 минуты назад
Генич о Личке: «У «Спартака» нет интереса – сватают туда, чтобы о нем вспомнили. В «Динамо» и «Оренбурге» при Марцеле не хватало баланса – то же сейчас у Станковича»
42 минуты назад
Александр Канищев: «Станкович показывает эмоциональное единение с командой, заряжает «Спартак». Это лучше, чем когда тренер бубнит себе что-то под нос, как старая бабка. Деян – молодец»
44 минуты назад
Экс-арбитр Итурральде о руке Тчуамени в матче с «Ливерпулем»: «Очень спорный эпизод. Поставь судья пенальти, пришлось бы смириться»
52 минуты назад
Месси включен в сборную МЛС-2025. 38-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром регулярки
сегодня, 17:20
«Бавария» о травмированных Хакими, Дембеле и Мендеше: «Желаем вам скорейшего и полного восстановления! 🙏🏻»
сегодня, 17:07
«Реал» и Упамекано устно согласовали бесплатный переход летом 2026-го. Защитник «Баварии» интересен и «ПСЖ» (Foot Mercato)
сегодня, 17:02
Президент «Сантоса» о продлении Неймара: «Его цель – ЧМ-2026. Я верю, что мы разрешим ситуацию в подходящее время и согласуем контракт»
сегодня, 16:52