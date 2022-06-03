Савин о выпуске про Украину: «Между страхом и совестью я выбрал совесть. Решил, что не могу молчать в этой ситуации»

Евгений Савин рассказал о решении снять выпуск «Красавы» об Украине.

– 24 февраля, когда началась спецоперация, я был в Норвегии и должен был снимать . Это вратарь сборной России, который играет за норвежский клуб .

Я прилетел в Норвегию и, естественно, увидел новости: Россия начала спецоперацию на территории Украины. Причем в Европе, разумеется, показывали не те новости, что транслируют в России.

26 февраля я увез из России семью: хотел, чтобы близкие были в безопасности, – после чего решил посмотреть, как будет развиваться эта ситуация.

Параллельно я написал Андрею Ярмоленко, футболисту сборной Украины, он играет за [с предложением поговорить]. Я тогда не понимал, согласится ли капитан сборной Украины вообще разговаривать с российским блогером? Он согласился, и многие ребята, к которым я обращался, соглашались участвовать в записи.

Но был, например, Саша Зинченко, который сказал, что – при всем уважении – не будет со мной разговаривать, так как прошло немало времени с начала войны, но люди в России не слышат и не хотят слышать другую сторону.

– Ты понимал, какими будут последствия этого выпуска?

– Я понимал, что будет давление на клуб и на меня, но, взвесив все за и против и посоветовавшись с супругой, решил, что просто не могу в этой ситуации молчать.

Было понятно, что я не смогу ничем заниматься в этой жизни, не смогу делать Youtube-контент, не смогу быть самим собой, если не скажу в этой ситуации то, что я думаю. Между страхом и совестью я выбрал совесть, – сказал блогер.

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