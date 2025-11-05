  • Спортс
  Александр Канищев: «Станкович показывает эмоциональное единение с командой, заряжает «Спартак». Это лучше, чем когда тренер бубнит себе что-то под нос, как старая бабка. Деян – молодец»
Александр Канищев: «Станкович показывает эмоциональное единение с командой, заряжает «Спартак». Это лучше, чем когда тренер бубнит себе что-то под нос, как старая бабка. Деян – молодец»

«А с чего вы взяли, что эмоциональное поведение Станковича мешает «Спартаку»?

У меня мнение такое: да, поведение Станковича может кому-то не нравиться. Иногда, безусловно, бывает перебор. Но таким образом он показывает свое эмоциональное единение с командой. Этим он, наоборот, заряжает «Спартак».

Сколько было игр, когда у «Спартака» кого-то удаляют, тот же Станкович выходит из себя – и команда вдесятером добивается результата! Согласитесь, далеко не каждый способен зарядить команду, которая играет в меньшем составе. И команда бьется.

Еще раз говорю, как посмотреть. Безусловно, некий перебор в отдельных ситуациях есть, но это точно не мешает команде. Это большей частью привлекает внимание людей, им хочется похейтить того же Станковича. Это публика, которой он почему-то несимпатичен, вот и все.

Считаю, что Деян – молодец. Он полностью отдается игре. Да, надо чуть уменьшить пыл, но тем не менее он молодец, с моей точки зрения. Это лучше, чем когда тренер бубнит себе что-то под нос, как старая бабка, его ни команда не слышит, ни соперник, ни трибуны.

Поверьте, иногда такой эмоциональный тренер лучше, чем какой-то бубнила», – сказал экс-полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
